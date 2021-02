Jen od půlky 90. let minulého století jsme ztratili tolik ledu, že by pokryl celou Velkou Británii v tloušťce 100 metrů. Naplňují se tak ty nejčernější scénáře o nárůstu hladin světových moří.

Srovnání snímků Antarktidy ze 4. a 13. února 2020 | Foto: NASA Earth Observatory

Ještě v druhé polovině 90. let ztrácela planeta z polárních čepic v Arktidě, Grónsku a Antarktidě, z horských a šelfových ledovců a ze zamrzlých oceánů a moří v polárních krajích ročně kolem 0,8 bilionu tun ledu ročně. V roce 2017 ubylo již 1,3 bilionu tun. To je skoro dvoutřetinový nárůst. Za celou tu dobu zmizelo z polárních krajin a horských hřebenů 28 bilionů tun ledu. Tvrdí to britští vědci v nejnovějším vydání magazínu The Cryosphere. K číslům došli po důkladné analýze satelitních snímků planety.