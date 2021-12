Palubní deník z roku 1916-1917 pochází ze známého plavidla Aurora. V něm jeho autor zaznamenal počasí a podmínky průběhu záchranné akce, která se konala kvůli členům Shackletonovy transatlantické expedice v letech 1914-1916 z Rossova ostrova na Antarktidě. Tam měli být uvězněni po dobu jednoho roku, uvadí The Guardian.

Další nálezy zahrnují dva deníky z let 1910 a 1911 z lodi Terra Nova. Ta přepravovala Scotta a jeho tým na jejich tragickém pokusu stát se prvními lidmi, kteří dobudou jižní pól. Předběhl ho norský objevitel Roald Amundsen – jen o 34 dní. Scott a jeho čtyři kolegové však zahynuli na cestě zpět do bezpečí.

