O existenci antikoncepčních pilulek se zasloužil i mexický chemik Luis Miramontes. Přesto je jeho jméno jen málo známé. Psal se 15. říjen přesně před sedmdesáti lety, když Miramontes v laboratoři vytvořil norethisteron, jednu ze složek prvních antikoncepcí.

Chemik Luis Miramontes v laboratoři. | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo

Mladý chemik Luis Miramontes si vždy velmi pečlivě do laboratorního deníku zapisoval postup své práce. Jeden ze zápisů přidal i 15. října 1951. Bylo mu tehdy pouhých šestadvacet let. Když do deníku vepisoval postup vytvoření norethisteronu, těžko říct, zda tušil, že se právě nesmazatelným pismem zapsal také do historie vědy.