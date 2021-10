Jen v České republice ho používají téměř tři miliony lidí. Instagram patří mezi nejmocnější sociální sítě na světě. Když ovšem společnost Facebook, pod kterou spadá, nedávno oznámila úmysl spustit Instagram pro děti, u mnoha rodičů vyvolala obavy. Odborníci z celého světa totiž dlouhodobě zkoumají dopady používání této na fotografie zaměřené sítě na psychiku lidí, zejména dospívajících. A pravidelně se ozývají hlasy, podle kterých může mít její používání špatný vliv.

Jenže nyní společnost vývoj a spuštění Instagramu pro děti přerušila a vedení Facebooku se ocitlo pod palbou otázek americké senátní komise. Za vše může série investigativních článků listu The Wall Street Journal. Podle novinářů si Facebook mírně řečeno naběhl. „Zjištění deníku ukázala, že Facebook si nechal zpracovat výzkum, z jehož výsledků vyplynulo, že Instagram může mít negativní vliv na psychické zdraví dospívajících dívek, zejména co se týče vnímání vlastního těla a sebedůvěry,“ připomíná list The Guardian.

Vedení Facebooku se brání a tvrdí, že výsledky byly dezinterpretovány. „Tvrzení, že Instagram je pro dospívající dívky toxický, je jednoduše nesprávné. Výzkum ve skutečnosti ukázal, že mnoho dospívajících, se kterými jsme mluvili, cítí, že jim používání Instagramu pomáhá, když zažívají těžké chvíle, kterým teenageři vždy museli čelit,“ vyjádřil obhajobu na stránkách Facebooku ředitelka výzkumu společnosti Pratiti Raychoudhury.

Když ptáčka lapají

Investigativci z The Wall Street Journal se na Facebook zaměřili opravdu podrobně. V jednom ze série článků třeba podrobili kritice program společnosti XCheck. Ten umožnil, že miliony „privilegovaných“ účtů na sociální síti se snadno vyhýbají pravidlům, která platí pro většinu běžných uživatelů. „Mnohé VIP účty program nyní chrání a mohou tak publikovat například obsah podněcující k násilí, za který by za normálních okolností hrozily sankce. V tomto případě Facebook uznává, že kritika je na místě, program měl sloužit dobrým účelům a společnost pracuje na tom, aby nedokonalosti opravila,“ píše The Wall Street Journal k jedné z prvních kauz.

Jenže co se týče úniku výsledků výzkumu ohledně dospívajících a Instagramu, v případě této kauzy vše neskončilo tak dobře, jako u článku o programu XCheck.

The Wall Street Journal nařknul Facebook, že nejen jeho nejnovější výzkum ukazuje, že Instagram může být škodlivý pro mladistvé. „Výzkumníci pracující pro Instagram celá léta studují, jak tato platforma určená pro sdílení obrázků působí na miliony mladých uživatelů. Společnost opakovaně zjistila, že pro velké procento z nich je Instagram škodlivý. Zvláště pro dospívající dívky. A to mnohem víc, než jiné sociální sítě. Směrem k veřejnosti ale Facebook bagatelizuje negativní efekty aplikace,“ uvádí The Wall Street Journal.

Novináři kritizovali také to, že Facebook odmítl výsledky svých výzkumů zveřejnit, a odepřel přístup k nim i odborníkům z jiných institucí.

Pomocník Instagram

Facebook tvrdí, že deník výsledky zkreslil a studie ve skutečnosti ukázala něco zcela jiného. „Naproti tomu, co prezentoval The Wall Street Journal, výzkum používání Instagramu ukázal, že v jedenácti ze dvanácti témat, týkajících se psychické pohody – například ohledně osamělosti, smutku, stravování – dospívající dívky, které se potýkají s těmito tématy, řekly, že Instagram jim s nimi pomáhá,“ uvedla ředitelka Raychoudhury.

Zástupci Facebooku po mediální bouři zveřejnili dvě prezentace, na kterých ukazují výsledky výzkumu. A dodávají, že závěry šetření nelze tak snadno zobecňovat. „V některých případech jsou výsledky založeny na datech pouze od čtyřicítky teenagerů. Studie byla navržená tak, aby zajistila informace pro interní konverzaci ohledně toho, co dospívající vnímají na Instagramu jako nejnegativnější. Výzkum neměřil kauzální vztah mezi Instagramem a potížemi v reálném světě,“ uvedla Raychoudhury.

Proti tvrzením prestižního amerického listu se ohradila. „V tom, co napsal The Wall Street Journal a v tom, co skutečně výzkum říká, je významný rozdíl. Konkrétně takový, že nám jedna dívka ze tří, které zažívají potíže s vnímáním vlastního těla, řekla, že Instagram její pocity zhoršuje. Ovšem byla to jedna dívka ze tří, které tyto věci řeší, ne každá třetí ze všech, které se výzkumu zúčastnily,“ upozornila Raychoudhury.

Přes tato vyjádření Facebooku se celá kauza ohledně negativních dopadů Instagramu na psychiku dospívajících dívek dostala před jednu z komisí amerického Senátu. Slyšení se odehrálo nedávno. A podle všeho nebylo posledním. Komise totiž nedostala všechny odpovědi, které chtěla. A její předseda, Richard Blumenthal, připomněl, že ještě v srpnu letošního roku Facebook tvrdil, že neexistuje žádný výzkum, který by ukazoval jakýkoliv negativní dopad na uživatele. „Otázkou, která mě teď trápí, je, jak teď můžeme my, rodiče, nebo kdokoliv Facebooku věřit,“ řekl Blumenthal.

Verze pro děti

I když Facebook nadále tvrdí, že odhalené výsledky výzkumu nenaznačují žádný velký problém, vzhledem ke skandálu odložil spuštění Instagramu pro děti. Současný Instagram a Facebook mají při registraci věkovou hranici – a čistě teoreticky by na nich proto neměly být děti mladší třinácti let. Speciální Instagram pro děti má být navržen a zpřístupněn pro uživatele od desíti do dvanácti let. Podle kritiků by mohla podobná sociální síť být pro děti škodlivá a přinést jim více škody, než užitku.

Přesto, že spuštění se nyní odkládá na neurčito, ředitel Instagramu Adam Mosseri projekt nadále obhajuje. „Kritici aplikace Instagram Kids budou vnímat, že odložení spuštění je potvrzením, že projekt je špatný nápad. Tohle ale není ten případ. Ve skutečnosti děti tohoto věku již online jsou. A my věříme, že pokud jim poskytneme pro jejich věk vhodný zážitek, bude to pro ně i jejich rodiče mnohem lepší, než současný stav,“ řekl Mosseri.