Zdá se vám, že potápět vesmírný dalekohled, určený k pozorování vzdálených koutů a tajů vesmíru, do jezerních hlubin je hloupost? Není tomu tak. Hlubinný podvodní dalekohled, který byl budován od roku 2015, je totiž navržen k pozorování takzvaných neutrin, nejmenších dosud známých vesmírných částic o mimořádně nízké hmotnosti, vznikajících při jaderných reakcích.

Bude lovit nepolapitelné posly z vesmíru

Tyto částice mají nulový elektrický náboj, proto téměř vůbec nereagují s okolním prostředím a je velmi obtížné je zaznamenat. Z vesmíru je vysílá k Zemi každou vteřinu například Slunce, v jehož hlubokém nitru dochází k atomovému rozpadu.

Jen zlomek neutrin se však při průchodu planetou dostane tak blízko k atomu, aby to vyvolalo postřehnutelnou reakci. Účinným prostředkem k jejich detekci by měla být právě voda, a to je důvod, proč se největší sladkovodní jezero na světě - Bajkalské jezero - stalo dějištěm zmíněného vědeckého projektu.

Dalekohled nazvaný Bajkal-GVD byl ponořen do hloubky 750 až 1300 metrů asi čtyři kilometry od břehu. S odvoláním na informace tiskové agentury AFP o tom informoval Science Alert.

Plovoucí observatoř se skládá z kulových skleněných a nerezových modulů připojených k dlouhým kabelům a opatrně spuštěných vysekaným obdélníkovým otvorem v ledu do mrazivých bajkalských vod.

"Přímo pod našima nohama se nachází neutrinový dalekohled měřící půl kilometru krychlového," sdělil v sobotu po spuštění dalekohledu tiskové agentuře AFP Dmitrij Naumov z mezinárodního výzkumného centra Spojený ústav jaderných výzkumů, když stál na zamrzlém povrchu jezera.

Zdroj: Youtube

Bajkalské jezero konkuruje Antarktidě

Bajkalský dalekohled je podle ruských vědců největším detektorem neutrin na severní polokouli a jako takový bude konkurovat obří neutrinové observatoři Ice Cube, uložené pro změnu pod antarktickým ledem na americké výzkumné stanici na jižním pólu. Bajkalské jezero by mělo být se svou hloubkou a rozlohou pro umístění plovoucí observatoře ideální.

"Bajkal je samozřejmě jediné jezero na světě, které je dost hluboké na to, abyste do něj mohli ponořit neutrinový dalekohled. Ale kromě hloubky je důležitá i sladká voda a její čistota," řek AFP Bair Šojbonov ze Spojeného ústavu jaderných výzkumů.

Celý projekt je podle AFP výsledkem rozsáhlé mezinárodní spolupráce vědců z Česka, z Německa, Polska, Ruska a ze Slovenska.