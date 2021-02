Rusové se u aljašského pobřeží vylodili poprvé v roce 1799 a byli rozhodnuti vybudovat si na zdejším území vlastní základnu pro obchod s kožešinami. V následujících dvou letech skutečně vyrostla v Katlianském zálivu, dnes známém jako Starrigawanský, ruská osada obehnaná palisádou, v níž se nacházely stáje, kovárna, sklad a sruby pro lovce a další obyvatele.

Tlingitové, konkrétně místní tlingitský kmen Kiks.ádů (slovo Kíks znamená v překladu žába nebo sleď, ale také havran), se s Rusy střetli ve dvou bitkách. V té první z roku 1802 zaútočili v poledne na ruskou základnu, podařilo se jim dobýt dřevěné hradby a obyvatele osady, kteří neuprchli, nemilosrdně zmasakrovali. Pomohly jim zbraně získané od britských a amerických obchodníků, konkrétně pušky, děla a střelný prach. Indiánovi jménem K 'alyaan se navíc podařilo při úspěšném útoku zmocnit se nezvyklého ruského "bojového nástroje" - kovářského perlíku.

Zachránilo se jen několik ruských lovců, kteří nebyli právě v osadě, ti také později podali zprávu o jejím zničení. Bylo ale zřejmé, že poslední slovo ještě nepadlo.

