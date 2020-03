- Číslo na krajskou hygienu: 736 233 176, 704 829 502, 703 365 986 (po - pá 7:00 - 17:00)

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Sportovec regionu Litoměřicka 2019



Veřejné bruslení na zimním stadionu v Litoměřicích - zrušeno

ÚŠTĚK:

Společenské setkání u příležitosti MDŽ mělo se konat 13.3. od 18 hodin v kulturním domě v Úštěku

Travesti show Tančírna – mělo se konat 20. 3. Od 19 hodin v kulturním domě v Úštěku. Peníze za zakoupené lístky na Travesti show budou vráceny na pokladně Městského úřadu Úštěk.

LOVOSICE:

Na základně rozhodnutí rady města jsou zrušené všechny akce pořádané městem s účastí nad 20 lidí.

LITOMĚŘICE:

Tržnice Zahrady Čech - měla probíhat na litoměřickém výstavišti od 8. do 12. dubna.

Okresní Myslivecký ples - měl probíhat v pátek 13.3 v prostorách restaurace Koliba v Litoměřicích. Zakoupené vstupenky mohou lidé vrátit v sídle OMS Litoměřice a v restauraci Koliba.

Až do konce března je v Litoměřicích zavřené kino, divadlo a kulturní konferenční centrum.

Pro všechny zrušené akce se hledá náhradní termín.

ŠTĚTÍ:

KINO Štětí od pátku 13.3. až do odvolání nepromítá

Vstupenky zakoupené v předprodeji na všechna nadcházející představení vám budou vráceny v pokladně kina

čtvrtek 12.3. 16 - 18 hodin

pátek 13.3. 17 - 19 hodin

Popřípadě po telefonické domluvě tel. 416 812 512

Peníze za vstupenky zakoupené online vám přijdou zpět na váš účet.

Dnešní 12.3. festival outdoorových filmů Expediční kamera rovněž odpadá.

TŘEBENICE:

Od čtvrtka 12.3. rozhodla rada města o uzavření Mateřské školy v Třebenicích. Nařízení platí do odvolání.

Z bezpečnostních důvodů je do odvolání uzavřená i sportovní hala v Třebenicích

ROUDNICE NAD LABEM:

• Podřipský talent, 14.3., Sál Koruna: bude náhradní termín, vstupenky zůstávají v platnosti

• Francie všemi smysly, 20.3., Informační a dopravní centrum Podřipska: bude náhradní termín, vstupenky zůstávají v platnosti, více v detailu akce na webu

• Madam Colombová zasahuje, 20.3., Kino Sokol, pořadatelem je T.J. Sokol Roudnice nad Labem, bude náhradní termín, vstupenky zůstávají v platnosti, více na http://kinosokol.unas.cz/

• Maškarní karneval se Sváťou, 22.3., Sál Koruna: nebude náhradní termín, více v detailu akce na webu

• Lucie Bílá - To o mně, 28.3., Sportovní hala Pod Lipou: náhradní termín stanoven na 18.6.2020, vstupenky zůstávají v platnosti, více v detailu akce na webu

• Bouřlivé jaro, 2.4., Sál Koruna: nebude náhradní termín, více v detailu akce na webu

• Skotský ples CEILIDH, 4.4., Sál Koruna: pořadatelem je ZUŠ Roudnice nad Labem, akce zrušena

• Připravte se na sezónu, 7.4., Informační a dopravní centrum Podřipska: termín platí s omezením na 25 návštěvníků

• Diskotéka, 11.4., Sál Koruna, pořadatelem je Petr Raboch, akce zrušena

• Neposlušná kůzlátka, 12.4., Sál Koruna: nebude náhradní termín, více v detailu akce na webu

Plesy a taneční pořady v Sále Koruna:

• Tenisový ples, 20.3., zrušen

• Ples Podřipské nemocnice s poliklinikou, 21.3., zrušen

• Pořady organizované Dance Arts Agency (taneční, tančírny), konané do 12.4.2020 zrušeny - sledujte web http://www.dancearts.cz/

• Školky tančí s Ladou, 8.4., akce zrušena





Zrušeny i městské akce v Třebenicích.

Český svaz ledního hokeje rozhodl o ukončení letošní části Chance ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže. Rozehraná

předkola zůstanou nedohrána, do nejvyšší soutěže postoupí jako vítěz základní části České Budějovice.

Čtvrtfinále, v němž měly Litoměřice od 19. března zápolit se Vsetínem, už se neodehraje.

Co bude dál s basketbalovými soutěžemi v Litoměřicích zatím není jasné, podle

nejčerstvějších zpráv by se měly všechny zápasy v nejbližších 14 dnech

alespoň odložit.

ZAVŘENO

Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách služeb jako jsou hudební a společenské kluby, sportoviště, posilovny, přírodní i umělá koupaliště či veřejné knihovny a galerie.





ÚŘADY



Otevírací doby úřadů ZDE

OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

Vláda rozhodla s účinností od soboty 14. března 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic. Výjimka u uzavření obchodů platí dále například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků.Se stejnou účinností kabinet zakázal přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování. Výjimku u zákazu přítomnosti lidí v restauracích tvoří provozovny, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a vězeňských zařízení. Zákaz se nevztahuje ani na prodej mimo provozovnu, tedy třeba provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny.

DOPRAVA

Stejně jako během letních prázdnin budou od pondělí 16. března jezdit zelené autobusy v Ústeckém kraji. Opatření se dotkne sedmdesáti linek v celém kraji. Spoje, které běžně jezdí v období školního roku, omezené v jízdních řádech značkami 52 až 56, do odvolání nepojedou. Toto opatření se přímo dotkne 70 linek DÚK v celém Ústeckém kraji, z toho devět linek DÚK, které mají jen školní provoz, nebude v provozu vůbec. Naopak pojedou ty autobusy, které mají v jízdních řádech negativní značky 42 až 46. V nejbližší době se na autobusových zastávkách objeví nové jízdní řády.

