Rady z praxe od zkušených odborníků jsou ty nejcennější a Kateřina Brzoňová jich má pro čtenáře Deníku připravených celou řadu. Stačí jen pozorně číst a pak vyzkoušet v praxi.

Rodič je pro dítě nejdůležitějším vzorem

„Úplně nejdůležitější je, a to rodičům připomínáme, že pokud chtějí z potomka vychovat aktivní a tím zdravější dítě, musí být sami také aktivní. Pokud rodič sportuje, bude pro dítě přirozené se hýbat. Jak to ale chtít po dítěti, když rodič po příchodu z práce vyvine jedinou aktivitu, a tou je cesta z gauče do lednice a nazpět?,“ říká trenérka s tím, že samozřejmě nemusíte hned dítě nutit běhat kolečka na oválu nebo pro něj uspořádat celodenní výlet na kole.

Zpočátku jsou to drobnosti, které dítě můžete naučit. Třeba ať místo výtahu nebo eskalátorů v metru použije raději schody. Do obchodu že může dojít pěšky, k babičce do vedlejší vesnice dojet na kole a že procházka se psem v lese nebo kolem domu je fajn. Každý pohyb se počítá.

„Aktivní životní styl, který zahrnuje tyto „drobnosti“, dokáže v kondici dítěte udělat velké změny. Děti jsou navíc přirozeně hodně soutěživé, tak to využijte a hrajte si s nimi pohybem. Dejte si třeba závod k další ceduli na cestě, a ten, kdo prohraje, splní druhému nějaké přání. Nebo kupte švihadlo a soutěžte, kdo zvládne za minutu více skoků. Nechte dítě pravidla vymyslet. Uvidíte, že se „chytí“ a bude spolupracovat,“ nabízí pár tipů Kateřina Brzoňová.

Pohyb musí dítě bavit

Pokud jde o pohyb cílený, musí podle ní dítě hlavně bavit. Ptejte se proto, co by ho bavilo, zkoušejte různé sporty, střídejte aktivity a jistě narazíte na něco, co si dítě zamiluje. Zajímejte se o to, co dělá s kamarády ve volném čase, ve škole při tělocviku, jaké má zážitky a co se nového naučilo. Velká část dětí dělá daný sport kvůli dobrému kolektivu v partě kamarádů. Samotná aktivita a výsledky jsou pak pro ně příjemný bonus a překvapující motivace.

Hledejte také něco, pro co bude mít vaše dítě částečně nadání. Nikdy ho ale netrestejte za chyby, které ve sportu dělá. Chyby pojmenujte, ale využijte je jako příležitost ke zlepšení. Primárně se však zaměřte na to, co se mu daří, a kde můžete dítě pochválit. Pochvala je hodně důležitá.

Dítě také někdy těžce nese, když ho rodič porovnává se sourozencem anebo ostatními dětmi ve sportovním týmu. Porovnávejte jej pouze se sebou samým. Poukažte na to, že minulý týden ujelo na kole 10 kilometrů, ale tento týden zvládlo už 11 kilometrů. Zeptejte se, jak to vnímá, za co by se pochválilo, co by zlepšilo, jaký má ze svého výkonu pocit. Oceňujte, ale nepřechvalte.

Zkuste opičí dráhu a válení sudů

Dalším motivátorem k pohybu je zážitek, nejlépe spojený se zajímavým příběhem. „S tím máme skvělou zkušenost a v případě předškolních a mladších školních dětí to platí dvojnásob. Připravte opičí dráhu a řekněte dítěti, že jdete pralesem a hledáte prastarý poklad. Nepotřebujete ani velký prostor, stačí obývák nebo pokojíček, křeslo, prostěradla, zkrátka co doma najdete.

Buďte kreativní, zapojte fantazii, ale opět do hry vtáhněte své děti. S jejich velkou představivostí často zvládnou vymyslet zábavný program s příběhem samy. Je také vhodné zařazovat do pohybu stále nové prvky. Naučte se s dětmi kotrmelec, válejte sudy, plazte se pod židlemi, vylezte na strom a postavte si tam „bydlení“ nebo pozorovatelnu,“ přidává další nápady kondiční trenérka.

Najděte společnou cestu k pohybu

Pokud má dítě obavy ze své nadváhy a nechce sportovat v kolektivu, postupujte pomaleji. Stud je v tomto případě velmi citlivá záležitost. Proto se obrňte trpělivostí a netlačte na něj, radí Kateřina Brzoňová. Neznamená to ovšem, že pohyb vypustíte. Můžete začít od již zmiňovaných procházek se psem nebo na nákup a postupně přidávat na intenzitě.

Dítě by mělo mít jakýkoliv pohyb každý den. Mělo by také vědět, proč je dobré se hýbat, a jaké z toho bude mít v životě výhody. Nastavte si pravidla ohledně pohybu, na kterých se domluvíte a která budou vyhovovat vám i dětem. V tomto případě se mnohem více vyplatí naslouchat, než mluvit, zkusit se zastavit a podívat se na svět dětskýma očima. Pak je totiž mnohem jednodušší společnou cestu k pohybu najít.

„Do Olivovy dětské léčebny přijímáme také děti, které se léčí s nadváhou a obezitou. Tím, že jsou na tom s kondicí velmi podobně, cítí se uvolněně, protože zde nejsou s nikým porovnávány. Všechny děti jsou prakticky na „stejné lodi“ a to je posiluje. Propracovaný tréninkový plán navíc přináší výsledky poměrně brzy. Po pětitýdenním pobytu děti zhubnou v průměru 5-6 kilogramů a zlepší si kondici. Výsledky jsou viditelné a to je pro sebevědomí dětí velice důležité,“ dodala zkušenosti z léčebny kondiční trenérka.

