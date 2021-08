Co budete potřebovat?

Základ tvoří laminovaná dřevotřísková deska 347x250x16 mm (zbyla z řezání nábytkových poliček), lišta čela s jednou zaoblenou stranou má rozměr 357x57x10 mm, lišty s oběma zaoblenými stranami pak 245x44x7 mm a 357x57x7 mm, rám je z hranolů o průřezu 44x24 mm, délka se řídí základní deskou, vnější části hranolů a deska lícují.

Dno je z hobry silné 4 m, čímž je v rovině s přečnívajícími lištami. Plotýnky jsou z hobry (a z krabičky od sýra).

Jedna světýlka mají 10 ledek, druhá 18 (zbyly z loňských Vánoc), jsou v sérii, můžeme tedy druhý řetěz rozpůlit, přičemž obě části připojíme k jednomu zdroji. Vždy jeden drátek obvodu vedeme přes vypínač. Při výměně baterií je třeba odšroubovat dno. Ale to není nic, co by šikovné děvče nedokázalo.

Jak na to?

(viz fotonávod)

Nařežeme hranoly a lišty Do čela rámu vyvrtáme otvory Lištu čela přilepíme k čelu rámu Boční lišty jsou k čelu na přímý řez Protilehlé rohy i rám jsou na pokos Šrouby ke knoflíkům přilepíme Hlavy šroubů skryjeme Knoflíky vyhladíme smirkovým papírem Pérko umožní pružný průchod křídel matky Přišroubujeme železné pásky Vyřízneme a provrtáme plotýnky Podle plotýnek provrtáme hlavní desku Díly natřeme několika vrstvami Matky silně utáhneme proti sobě Vlevo vypnuto, vpravo zapnuto Vyrobíme desku na dno, včetně otvorů Připravíme si vánoční světýlka Suchým zipem přichytíme krabičky Světýlka zespodu zatavíme do otvorů Kontakty utáhneme pod pásky Otvory zalijeme i z vnější strany Vyzkoušíme, zda vše funguje Plotýnky přilepíme otvor na otvor Dno uzavřeme víkem, jež přišroubujeme Do rohů nalepíme filcové nožičky

