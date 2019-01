Až do 12. ledna budou trvat Dny otevřených dveří na 1. lovosické základní škole, které začaly v pondělí. V době od 8 do 16 hodin má každý možnost nahlédnout do kterékoliv z právě vyučovaných hodin a prohlédnout si i prostory školy, které jsou žákům k dispozici.