Seriálový maraton exkluzivně jen jeden jediný večer s jinak nedosažitelným divadlem! Zkáza Dejvického divadla míří do kin a zamíří i do Kina Máj v Litoměřicích a do kina ve Štětí. V předpremiéře zahrají kina celý seriál ČT v jednom jediném večeru! V režii Miroslava Krobota se v šestidílné televizní sérii představí celé Dejvické divadlo. A všichni herci a další zaměstnanci v něm budou hrát sami sebe, vzkazují tvůrci seriálu.