Jak je člověku na oběžné dráze? Co vidí, co zažívá, jak to ve vesmíru funguje? Na to dostane návštěvník odpovědi ve čtvrtek v lovosické městské knihovně, kde od 17.30 hodin proběhne technologická přednáška na téma Jeden den na oběžné dráze. Přednáší Tomáš Přibyl. Vstupné je 30 korun. Jde o první podobnou přednášku z připravované série.