Myslíte si, že zápasit se dá jen ve sportovních odvětvích a silových disciplínách? Omyl! Do nemilosrdných soubojů se pouští i básníci. Přesvědčit se o tom můžete v pátek od 20 hodin v roudnickém kině Sokol na Slam poetry stand up Zápasu v poezii naživo. Slam poetry je směsí stand up humoru, filozofie, performativy, emocí, ale především poezie.