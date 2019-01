Zajděte na kapustnici, pomůžete dětskému oddělení nemocnice

Dobrovolník již počtvrté uvaří polévku a podruhé výtěžek věnuje nemocnici. Po loňské úspěšné první spolupráci s litoměřickou nemocnicí bude v sobotu 25. listopadu v Krušovické pivnici v Litoměřicích Jozef Pásztor opět na vlastní náklady vařit a osobně za dobrovolný příspěvek nabízet všem příchozím tradiční maďarskou kapustnici. Veškerý výtěžek z této akce následně věnuje dětskému oddělení litoměřické nemocnice. V loňském roce daroval Pásztor nemocnici z vaření polévky výtěžek 5 200 korun, ty byly následně využity k nákupu vybavení do dvou nově vybudovaných pokojů pro hospitalizované děti a jejich doprovod. „Iniciativa pana Pásztora je obdivuhodná. Jsme velmi rádi, že naše spolupráce pokračuje a my se můžeme těšit na její druhý ročník, který, jak věřím, bude minimálně stejně úspěšný jako ten loňský. Proto v sobotu od dvou hodin opět všechny příznivce naší nemocnice zveme do Krušovické pivnice na výbornou kapustnici. Nejen, že si pochutnají, ale zároveň mohou přispět dobré věci,“ vyzval Radek Lončák, předseda představenstva nemocnice.