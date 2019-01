Výstava fotek Jiráskových sadů probíhá na litoměřické radnici

Jakým způsobem se v průběhu let měnila tvář Jiráskových sadů si můžete připomenout prostřednictvím zhruba dvaceti fotografií litoměřického autora Eduarda Čecha, které jsou do 3. prosince jsou ke zhlédnutí v zasedací síni městského úřadu. Jde o poslední fotografickou výstavu v zasedací síni úřadu, která jako fotogalerie sloužila několik posledních let. Na jaře sem totiž bude přemístěna z hradu expozice, jež je vzpomínkou na oblíbeného komika Felixe Holzmanna.