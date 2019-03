Klub českých turistů Litoměřice pořádá výlet z Dolních Zálezel přes Vrkoč a Větruši do Ústí nad Labem. Sraz účastníků je v Litoměřicích na horním nádraží, odkud odjíždí v 8.14 hodin vlak do Lovosic a odtud se pokračuje v 8.30 hodin do stanice Dolní Zálezly. Účastníky čeká mírně náročná dvanáctikilometrová trasa, kterou snad zvládne každý. Více informací poskytne průvodkyně H. Dupalová na telefonním čísle 702 567 103.