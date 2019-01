Přednáška o velké cestě žlutého cirkusu Dana Přibáně z Indie do Nepálu přes krásný Kašmír do divokého Pákistánu, byrokratické Číny, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu a do uzbeckého Samarkandu proběhne v litoměřickém kině Máj. Známý cestovatel povypráví o tom, jak se žlutým trabantem dojel z Indie přes Banskou Bystrici až do Prahy a jen tak mimochodem při tom objel svět! Cena vstupného je 200 korun.