Jak přepisovat negativní myšlenkové vzorce do pozitivních akcí? To vám na své další přednášce v litoměřické Knihovně K. H. Máchy prozradí Jan Velek. Promluví o tom, jak v sobě nalézat neprospěšné myšlenky a definice, které zatěžkávají náš život, a obratem je měnit do pozitivních funkčních přesvědčení otevírajících plný potenciál v konkrétních činech. Pořadatelé úterní akce slibují i diskuzi a meditaci.