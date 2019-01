V Úštěku oslaví 28. říjen atmosférou první republiky

Vytříbené chování, elegance, muzika, móda a národní hrdost. V sobotu 28. října se historické centrum Úštěku vrátí do roku 1918, aby v retro stylu oslavilo výročí vzniku Československa. Den českých řemesel přivítá již po osmé tisíce návštěvníků a slibuje největší přehlídku řemeslníků na severu Čech se skvělým doprovodným programem. To vše v uvolněné atmosféře první republiky.



Velkým lákadlem je jako každý rok obrovský řemeslný historický trh. „Jarmark je unikátní v tom, že jsou na něm k vidění i řemesla, která se na ostatních akcích v Úštěku neobjeví. Jde o největší řemeslný jarmark v kraji,“ říká Libor Uhlík, hlavní pořadatel, který na tržišti drží místo keramikům z Moravy a dalším stánkařům z Čech i Slovenska.



Akce, kterou v loňském roce navštívilo kolem sedmi tisícovek lidí, začíná v devět hodin ráno otevřením jarmarku, které doprovodí Staropražská kapela. Úderem desáté hodiny přijede první Československý prezident Tomáš G. Masaryk, který zhlédne část programu, projede se po Úštěku na koni a v odpoledních hodinách se po proslovu zúčastní průvodu po jarmarku, kde se vyfotí s návštěvníky.



Doprovodný program bude pokračovat až do 17 hodin. Na Dni českých řemesel nebude zvláštní, že za doprovodu hudby z počátku dvacátých let potkáte na náměstí kromě prezidenta Masaryka i legionáře, důstojníky, četníky nebo dámy v elegantních šatech. „Máme připravenou prvorepublikovou módní přehlídku, kde budou krásné dámy oděné od plavek až po kožichy. Samozřejmostí budou i krásní prvorepublikoví pánové, aby se i dámy měly na co dívat,“ směje se Libor Uhlík a připomíná, že vítaní jsou i návštěvníci v dobových kostýmech.

Kromě téměř dvou stovek stánků bude k vidění výstava prvorepublikových bicyklů, automobilů, hasičské stříkačky, Sváťovo loutkové divadlo, retro fotoateliér nebo prezentace místních pěveckých souborů.