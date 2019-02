V mateřských školách začínají dny otevřených dveří

Přestože se zápisy do jedenácti mateřských škol zřizovaných městem Litoměřice uskuteční až 2. a 6. května od 13 do 16 hodin, již za několik dní začínají první dny otevřených dveří. Rodiče tak budou mít možnost poznat učitelky a učitele, zjistit, jak jsou školky vybaveny, případně jaká atmosféra v nich panuje. Dny otevřených dveří probíhají od února do dubna vždy od 8 do 15 hodin. Více informací naleznete na internetových stránkách www.skolky-ltm.cz.