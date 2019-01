Řád templářských rytířů je obestřený mnoha tajemstvími a legendami. Co jsou jen mýty a legendy a co je historie a skutečnost? To vše se dozvědí návštěvníci lovosické knihovny na přednášce o historii a osudu řádu s názvem Mýty a fikce „Šifry mistra Leonarda“ aneb Templáři a současnost. Zároveň se návštěvníci dozvědí o současných aktivitách a pojetí řádu. Přednáší nejvyšší představený řádu v ČR, maršál Emerich Warneke.