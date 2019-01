V Galerii ve Dvoře promluví zdi terezínského ghetta

Galerie ve Dvoře v Jezuitské ulici v Litoměřicích zve na zahájení výstavy Svědectví terezínských zdí. Projekt fotografa Richarda Homoly se zaměřuje na zachycení stop, vzkazů a jiných nápisů rytých během válečných let vězni ghetta do terezínských zdí, jež se dochovaly do dnešní doby. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 13. října v 17 hodin, výstava potrvá do 11. listopadu.