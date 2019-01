Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích zve na sérii přednášek v rámci výstavy Z dálky / z blízka zabývající se krajinomalbou 19. století v severních Čechách. První přednáška se koná ve čtvrtek 18. ledna od 17 hodin v Severočeské galerii. Návštěvníkům bude přednášet Václav Houfek na téma Cestování a doprava 19. století. Výstava je otevřená denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Potrvá do 4. března.