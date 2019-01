Trabantem z Austrálie do Asie v Kině Máj

Ve středu 1. listopadu od 17:30 hodin uvede Kino Máj český film Trabantem z Austrálie do Asie, který bude doplněný o živou přednášku známého českého novináře, režiséra a cestovatele Dana Přibáně. „Pojeďte na naši nejdelší nejkratší cestu. Za neskutečně dlouhého půl roku jsme ujeli méně kilometrů než na Hedvábné stezce a zažili toho tolik jako nikdy před tím. Pojďte se podívat na vyprávění z nejnáročnější cesty o setkání dvou světů, které křižuje žlutý cirkus. Napříč pustou Austrálií, kde problémy střídá špatné počasí a špatné počasí problémy, a nic nejde podle plánu, do nádherné tropické Jihovýchodní Asie, jiného světa, kde mělo být vše jednoduché a nebylo, a právě proto to stálo za to! Stovky fotek a příběhů, které člověk někdy ani nechtěl zažít, ale o to větší má radost, že to všechno přežil,“ lákají tvůrci.