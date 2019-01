Tomíci se vydají hledat ztraceného slona

Turistický oddíl mládeže Tuláci připravil po letním táboře na tuto sobotu 9. ročník Loučení s prázdninami. Účastníci se vydají po stopách ztraceného vzácného slůněte. Záchranná výprava začíná zápisem na hřišti ve Stračí od 9 do 11 hodin. Putování s plněním úkolů pokračuje po zhruba šestikilometrové trase stračenským lesem. Zájemci o práci v oddíle se mohou přihlásit přímo na místě nebo zajít na schůzku 5. září od 16 do 17.30 hodin do klubovny ve Stračenské ulici č. 613.