Zbrusu nové představení s názvem Jedeme na výlet přivezou dětem do Roudnice nad Labem Štístko a Poupěnka. Společně s nimi se děti naučí, co se má a co ne, a to s písničkou Jojojo nenene, zalétají si s Letí neletí, pomohou Budulínkovi, nepustí zlého vlka ke kůzlátkům s písničkou Vlk a kůzlátka společně vytvoří největší Stonožku Ponožku, dokonce přijede i zelený Vodník Brekeke a možná si i rozverná Káča zatančí s čertem.