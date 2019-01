Večer plný špičkových filmů! Sníh, led, adrenalin! Extrémní lyžování, zimní lezení, expedice, skialpinismus a další zimní šílenosti! To je Snow Film Fest, který v pátek zavítá do litoměřického kina Máj. K vidění bude rakouský film Into Twin Galaxies, francouzský In Gora, Frozen Road a Freezing z produkce Velké Británie, Český Lapin Kulta o cestě po Laponsku a Kámen, nůžky, Vagus o tréninkové přípravě lyžaře Ondřeje Banka.