Sníh, led a adrenalin, to je Snow Film Fest, který se uskuteční ve čtvrtek ve štětském kině. Tříhodinové pásmo filmů o extrémním lyžování, zimních horolezeckých výstupech a dalších aktivitách v zimní přírodě přinese zajímavé dokumenty jako například rakouský Into Twin Galaxies, české filmy Lapin Kulta a Kámen, nůžky, Vagus, britské dokumenty Frozen Road a Freezing a francouzský film In Gora. Vstupné na festival je 50 korun.