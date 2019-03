Přinášíme vám zcela nové představení Hip, hip, hurá!, ve kterém se konečně dozvíte, jak jsme se my dva, Smejko a Tanculienka, poznali, skamarádili a možná prozradíme i mnohem více v našich nových písničkách a pohádkách.

Políbí Tanculienka žábu v pohádce Žabí princ? Přemůže Smejko velkou špínu Fúľu Bakanú? Kdo je to Obor Tatroš? Půjdeme s Klbkom do sveta, zahrajeme si Človeče, nehnevaj sa, uhasíme oheň s písničkou Bim bam bom, zahrajeme si na Slepú Babu, rozveselíme Tanculienkou písničkou Usmej sa a na závěr se rozloučíme Pápá a vrátíme se tam, kde je nám nejlépe.

Velký sál Kulturního a konferenčního centra Litoměřice, vstupné je 300 korun.