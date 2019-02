S výběrem pomůže burza škol

Zvažujete, na kterou základní školu nastoupí v září váš předškolák? S rozhodováním vám pomůže Burza škol, která se uskuteční v pondělí 4. února od 15 do 17 hodin v litoměřickém hradu. Odborníci z řad pedagogů a zástupci z pedagogicko-psychologické poradny zde zodpoví rodičům budoucích prvňáčků otázky, které se týkají vstupu do základního vzdělávání. Během odpoledne se představí šest základních škol zřizovaných městem i soukromá škola Lingua Universal. Své obory a kroužky nabídne Základní umělecká škola Litoměřice a Dům dětí a mládeže Rozmarýn. Zápisy do prvních tříd ZŠ se letos ve všech zařízeních uskuteční 23. a 24. dubna.