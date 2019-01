Roudnice nabízí seniorům plavání a bruslení zdarma

Nový rok přináší změny na některých roudnických sportovištích. Nyní proběhla aktualizace ceníku vstupného. Vzhledem k nárůstu cen energií potřebných k provozu sportoviště, došlo k jeho dílčímu navýšení. Dospělý návštěvník krytého plaveckého bazénu tak nově za hodinový vstup (stále s extra čtvrthodinou na převlečení) zaplatí 74 Kč, děti do 15 let a ZTP 40 Kč. Zlevněná cena 60 Kč pak platí pro studenty do 26 let a seniory do 70 let. Senioři nad 70 let mohou nově využít volného dvouhodinového jednorázového vstupu. Od pátku 11. ledna mohou senioři nad 70 let využít volného vstupu i na druhé sportoviště ve správě roudnických městských služeb. Zimní stadion jim nabídne veřejné bruslení taktéž zcela zdarma.