Krytý plavecký bazén v Lovosicích o jarních prázdninách prodlouží provoz pro veřejnost, a to od pondělí 18. do pátku 22. února. Provoz v tyto dny nebude přerušen ani v době oběda. Jediným dnem, kdy dojde k mírnému zkrácení, je sobota 23. února, a to posunutím otevírací doby z osmi na jedenáctou hodinu dopolední. V neděli bude zavřeno jako obvykle. Provozní doba lovosické sauny zůstává nezměněna.

Více zde: https://www.mestolovosice.cz/kryty-bazen/