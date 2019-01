Prohlídku pevnostního města zpestří plukovní hudba

Pevnostní město Terezín zpřístupní 9. září většinu obnovených historických objektů, tentokrát za hudebního doprovodu. Pořadatelé tak návštěvníkům připomenou, že ve městě bývala součástí posádky i kapela a pulzoval tu hudební život. V sobotu se tak stane díky aktivitám zapojeným do projektu Terezínské hudební legendy. V Kavalíru 2 v 11 hodin a ve 14 hodin v Smetanových sadech zahraje známé pochody Plukovní hudba c. k. pěšího pluku č. 36 hraběte Kolowrata při Spolku vojenské historie Ústí nad Labem. Od 9.45 do 15.45 hodin zpříjemním čekání na prohlídku Muzea Terezín koncertem klarinetové kvarteto Clarinetka.