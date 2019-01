Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne v lese z kola a začne přemýšlet o svém životě, který mu připadá moc pilný. Svou hlubokou osobní krizi řeší tím, že opustí ženu a děti a přestěhuje se do lesa, kde mu společnost dělá jen losí mládě. To je příběh, který si můžete přijít poslechnout do dočasného stanoviště Kulturního domu Říp na náměstí Jana z Dražic v Roudnici n. L. V programu účinkují Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová.