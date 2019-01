Přijďte si zavzpomínat na 17. listopad s jeho osobnostmi

Volné sdružení občanů si v pátek 17. listopadu připomene Den boje za svobodu a demokracii. Sraz je v 10 hodin u pamětní desky obětem válek a komunistického režimu u radnice na Mírovém náměstí. Následovat bude průvod do parku V. Havla, kde promluví řada pamětníků listopadových událostí jako Martin Šimsa, Ivan Vilím, Irena Moudrá Wünschová nebo Daniel Pitek. K akci se připojí také studenti gymnázia J. Jungmanna a pedagogové Petr Bašus a Antonín Štěpanovský. Ukončení akce bude do 12 hodin.



Vedle mluveného slova zazní i klíčové písně Náměšť Jaroslava Hutky v podání Rostislava Čurdy, Modlitba pro Martu a samozřejmě sborově zpívaná česká hymna. Celá akce je součástí celorepublikového Festivalu svobodu. Ve Fér Kafé bude možnost zahřát se teplými nápoji a zhlédnout také krátký dokument složený z autentických historických záběrů z Litoměřic a promluv pamětníků, který natočil a sestříhal Lukáš Fíla.



"Poselstvím setkání je dát jasně a hlasitě najevo, že veřejnost odmítá nedemokratické tendence ve společnosti a vnímá odkaz 17. listopadu jako stále živý i to, že hodnoty boje za svobodu a demokracii nebyly a nebudou zadupány do země," uvádějí organizátorky Renata Vášová a Zuzana Legnerová.