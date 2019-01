Již šestý ročník unikátní charitativní akce Národní potravinová sbírka proběhne v sobotu 10. listopadu od 8 do 18 hodin ve více než 660 prodejnách po celé České republice, a to i v prodejnách v okrese Litoměřice. Všichni, kteří chtějí přispět do potravinové sbírky, mohou v sobotu navštívit prodejny Penny Market, Tesco, Lidl, Albert, Rossmann a DM drogerie v Litoměřicích, Lovosicích nebo v Roudnici n./L. Zde může každý nakoupit a následně darovat na dobrou věc trvanlivé potraviny a drogistické zboží. Cílem sbírky je již tradičně dát možnost projevit lidem solidaritu s těmi, kterým nezbývá dost prostředků na základní trvanlivé potraviny či drogistické zboží. Nákupem mohou lidé nejen pomoci, ale současně ukázat, že si uvědomují, že jsou mezi námi lidé v tíživé životní situaci, kteří si zaslouží naši pomoc.