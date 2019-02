Poraďte se, jak se zapojit do participativního rozpočtování

Máte zajímavý nápad, jehož realizace by mohla být pro město Litoměřice přínosem? Chcete se zapojit do letošního participativního rozpočtování, ale nevíte, jak na to? Pro zájemce město připravilo na pondělí 25. února od 14 hodin konzultační seminář, kde zodpoví veškeré dotazy. Participativní rozpočet je projekt, který každoročně nabízí obyvatelům možnost zapojit se do rozhodování o využití části peněz z městského rozpočtu. Na realizaci nejzajímavějšího návrhu radnice vyčlení až 200 tisíc korun. Návrhy je možné zasílat do 29. března. Kompletní pravidla naleznete na internetové adrese zdravemesto.litomerice.cz/participativni-rozpocet.