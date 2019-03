Pět postav, které jsou okolnostmi donucené zastavit se a setrvat společně v prostoru dvakrát dva metry, aniž by dopředu věděly, kdy a zda se z něj dostanou. Důležité je nejenom zjistit, proč se s nimi výtah zastavil, ale možná důležitější je uvědomit si, co se musí stát, aby se znovu rozjel. To je divadelní hra Zásek, kterou mohou zájemci navštívit v litoměřickém divadle K. H. Máchy.