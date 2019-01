O víkendu se rozsvítí vánoční stromy a proběhnou trhy

Již tuto sobotu a neděli se na mnoha místech okresu rozsvítí vánoční stromky a proběhnou adventní trhy. První, kdo rozsvítí svůj vánoční strom, bude Úštěk, a to již v pátek 30. listopadu v 16.45 hodin. V sobotu pak rozzáří náměstí stromy ve Štětí (v 18 h.), Libochovicích (od 15 h.) a Velkých Žernosekách (v 17.30 h.). Víkend ukončí nedělní rozsvícení stromu v Lovosicích (v 18 h.) a v Roudnici n. L. (v 17 h.). Během víkendu též můžete vyrazit na adventní trhy, a to například v sobotu do litoměřického Hradu nebo Libochovic, v neděli od 14 hodin do Lovosic.