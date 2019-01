Známá lovosická kapela Nestel Postel pořádá pro své fanoušky a kamarády výroční koncert s názvem „Nestel Postel 20“. Kapela hrající pop-rock s prvky ska, punku a dalších hudebních žánrů byla založena v prosinci 1998 a právě letos oslaví krásných 20 let na hudební scéně. Všechny fanoušky zve do litoměřického Edenu, kde výročí náležitě oslaví. Pro fanoušky je připraven nejen výběr těch nejlepších skladeb, ale i nějaké to překvapení.