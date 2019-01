Nahlédnutí do pravěku. To je lákavý název dopoledního programu Podřipského muzea v Roudnici nad Labem. To si ho přichystalo pro děti s malou dílničkou a povídáním s muzejním archeologem. Na uvedenou akci je ale omezený počet míst, pojistěte si tedy přijetí raději předem, a to na e-mailové adrese podripskemuzuem@seznam.cz. Vstupné je 30 korun. Začíná se v 10 hodin.