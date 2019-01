Najděte svou cestu za štěstím

Nejnovější film české režisérky Olgy Dabrowské Cena za štěstí ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se ji znovu najít. Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat a co mu obětovat? Je to vztah, láska, moc, útěk nebo vlastní děti, které mohou přinášet naději a radost, ale které častěji pykají za naše chyby? To vše se dozvíte na premiéře filmu v litoměřickém kině Máj.