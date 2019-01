Muzeum zve za orchidejemi Českého středohoří

Přestože nás aktuální roční období do přírody příliš neláká, pokouší se o to Oblastní muzeum v Litoměřicích svou novou výstavou Za orchidejemi Českého středohoří. Výstava návštěvníky zavede do krajiny, která díky svým jedinečným přírodním podmínkám vyniká pestrostí fauny i flóry. Mezi nejvzácnější druhy pak patří orchideje. Jaké druhy zde nalezneme a kde se nacházejí nejvýznamnější lokality výskytu ohrožených druhů, se dozvíte na připravované výstavě. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 17. ledna v 17 hodin. Výstava pak potrvá do 24. března.