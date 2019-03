Pre - Massacre in Pub vol. 5 je název akce, která proběhne v sobotu 16. března v litoměřickém klubu Baronka. Na akci zahrají kapely Postea, Bikkinyshop, Mother´s Milk a Never Left Behind. Zejména vystoupení štětských Mother´s Milk slibuje velký zážitek, neboť tato parta spoustu let nehrála a nyní se po letech vrací do Litoměřic.

https://www.facebook.com/events/327523214471599/