Minigalerie: Kamil Lhoták

V rámci cyklu Minigalerií jsme z děl Kamila Lhotáka nevybrali to, co okouzluje všechny muže bez rozdílu věku, tedy stroje a automobily, motocykly a letadla, prostředí letišť, prázdné plochy se signálními praporky, plující balony či daleké horizonty. Nezařadili jsme do tohoto výběru ani slavný obraz Civilisace, jehož plocha je poseta desítkami drobných předmětů, částí strojů a strojků i drobnými značkami a symboly. Soustředili jsme se na Lhotákovy portréty ze sbírek naší galerie. A že je z čeho vybírat dokazuje nejen obraz Portrét Františka Tichého či Manka, dcera velkoměsta, ale i tři grafické listy Dívka, Má žena, Manka. Jako vzkříšení snad můžete vnímat jedinou zápůjčku na této výstavě, kterou je obraz s názvem Krajina Českého středohoří/České středohoří z roku 1955.

Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice