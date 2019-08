Další ročník metalového festivalu na Lodním náměstí. Vystoupí kapely Sun Was Turned Off, Behavioral Sink, E.O.S., Never Left Behind, Bikkinyshop, Status Praesents, Rage Against the Machine – guerrilla tribute band.

Kdy: Sobota 31. srpna od 16 hodin

Kde: Lodní náměstí

Za kolik: 180 Kč