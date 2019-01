Mamma Mia! Here we go again - premiéra

Akce již skončila Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural kina po celém světě. Premiéru pokračování muzikálu s písničkami švédského hudebního zázraku jménem ABBA hostí litoměřické kino Máj ve čtvrtek od 17.30 hodin. Snímek s Meryl Streepovou a Colinem Firthem přináší zábavný koktejl událostí před vdavkami dcery majitelky uvadajícího hotýlku na jednom řeckém ostrůvku. ˟ 19. 7. (17:30–19:30) Litoměřice otevřít v novém okně SDÍLEJ: