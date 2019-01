Ani v Lovosicích nebudou chybět oslavy výročí 100 let od vzniku Československa. Město jim věnuje celý měsíc říjen, který bude plný akcí věnovaných tomuto významnému výročí. Nejen obyvatelé města se mohou těšit třeba na výstavu 100 let republiky, 100 let Lovosic, která probíhá na Václavském náměstí. Filatelisty jistě potěší vydání archu známek 1918 - 28. 10. 2018 Lovosice. Chystají se ale i přednášky s historiky a koncerty.