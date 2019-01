Levínský kostel rozezvučí písněmi Dětský sbor Rolnička

Po keramických trzích, spojených s produkcí kapel, písniček a dobrou zábavou, se do městyse vrací kultura i na konci prázdnin. Postarala se o to zdejší farnost, která otevírá v sobotu 26. srpna kostel Povýšení svatého kříže pro koncert. Návštěvníci se mohou od 16 hodin zaposlouchat do písní například A. Dvořáka nebo P. Ebena, a to v podání pražského Dětského sboru Rolničky vedeného Karlem Virglerem. Jejich vystoupení je předpremiérou před pražským publikem.