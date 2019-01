Do poslední chvíle nebudete vědět, na co jste v pátek 15. září v 19.45 hodin do letního kina přišli. Michal Hanzl o filmu říká: „Je inteligentní a vhodný i pro mládež.“ Do letního kina letos přišlo přes 2 000 diváků. „Nejvíc, 407, na Špunty na vodě,“ shrnuje Hana Galiová z Kinoklubu Ostrov.